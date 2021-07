Las inspiradoras palabras de Demi Moore a su hija Scout Willis por su cumpleaños: "Aprendo de ti todos los días"

Tal y como hemos podido ver hace poco en los perfiles de Instagram de Demi Moore y de sus tres hijas (Rumer, Scout y Tallulah Willis) están muy unidas por un amor incondicional e irrompible. Su unión es tan poderosa que incluso protagonizaron una campaña publicitaria grupal de trajes de baño a principios del mes de julio.

Ahora, Demi Moore ha querido utilizar una de las fotografías que se realizaron en el set para felicitar públicamente a su hija mediana, Scout Willis, a través de Instagram por su 30 cumpleaños.

"Ya estabas trazando tu propio camino cuando decidiste llegar al mundo 3 semanas y media antes de lo previsto hace 30 años. Todavía sigues actuando con valentía, reflexiva y significativamente en esta vida", comenzó diciendo Moore.

"Aprendo de ti todos los días. Estoy inspirada por ti porque me gustas mucho. Y me siento honrada de ser tu madre. Haces que me sienta emocionada de compartir esta vida contigo. ¡Te amo con locura!", concluía orgullosamente.

Además, compartió en Instagram Stories una fotografía de su hija cuando tan solo era un bebé recién nacido. A la imagen le acompañaban las siguientes palabras: "Felices 30 años. Te amo hasta la Luna".

Demi Moore felicita a través de Instagram a su hija Scout Willis por su trigésimo cumpleaños | Instagram Stories de Demi Moore

Scout está rodeada de personas que la adoran

Scout Willis no solo es adorada por su madre y por su padre, Bruce Willis, sino también por todos sus seguidores y hermanas.

Por ejemplo, su hermana Rumer Willis también quiso felicitarla públicamente a través de dos fotografías compartidas con sus followers en Instagram Stories. En una, Scout aparece vistiendo una bolsa de plástico (tanto cuando era niña, como una tomada hace poco tiempo); mientras que en la otra, las dos hermanas aparecen abrazándose y sonrientes.

"Felices 30, mejor amiga. El amor que siento por ti es inmenso. Eres la mejor cita que una chica podría desear", escribió Rumer.

Demi Moore felicita a través de Instagram a su hija Scout Willis por su trigésimo cumpleaños | Instagram Stories de Rummer Willis

Demi Moore felicita a través de Instagram a su hija Scout Willis por su trigésimo cumpleaños | Instagram Stories Rummer Willis

Seguro que te interesa:

Demi Moore revela que fue violada a los 15 años y que su madre recibió dinero de su agresor