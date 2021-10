Angelina Jolie siempre ha sido sinónimo de estilazo y por supuesto siempre que había un gran evento al que estaba invitada podíamos disfrutar de su gusto para la moda. Una vez más nos ha vuelto a deleitar con su elegancia durante el evento 'Variety's Power Women', en el cual se homenajea a mujeres pioneras, poetas, artistas o que han roto las reglas establecidas.

Pero esta vez, además de su fantástico look, hemos visto a Angelina muy bien acompañada. La actriz acudía con su hija Zahara Jolie-Pitt, de 16 años. Y para sorpresa de nadie, Zahara ha heredado el buen gusto de su madre a la hora de elegir un atuendo para acudir a este tipo de eventos.

Angelina Jolie y su hija Zahara Jolie-Pitt | Getty

Aunque llevasen dos estilos completamente diferentes, se puede apreciar cómo Zahara mantiene ese gusto por la moda que caracteriza su madre (¡y a su padre!). Angelina ha decidido acudir con un vestido de seda marrón, con cuello alto y mangas abullonadas.

Mientras tanto, Zahara ha optado por un conjunto de dos piezas de color blanco. Este outfit estaba compuesto por una blusa y unos pantalones anchos. Además, esto lo combinó con un cinturón de cuero a juego con el resto del vestido, así como unas zapatillas blancas en un look 'total white'. Puedes ver más fotos del momento en el vídeo de arriba.

Angelina Jolie y su hija Zahara Jolie-Pitt | getty

¿Están juntos Angelina Jolie y The Weeknd?

Angelina Jolie sigue dando de que hablar, pero esta vez no tiene nada que ver con la batalla legal que tiene contra Brad Pitt por la custodia de sus hijos. Desde hace un tiempo los rumores sobre su posible relación con The Weeknd no cesan.

Ambos fueron pillados hace unas semanas compartiendo una cena en un restaurante en Santa Monica y desde The Daily Mail compartían las imágenes que puedes ver aquí. De momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero todo parece indicar que hay un vínculo especial entre la actriz y el cantante, ya que en esas fotos se les puede ver en una actitud muy cómplice.

