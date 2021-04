La inesperada foto hecha por Bradley Cooper con Irina Shayk y su hija en un momento en familia

La modelo rusa Irina Shayk y el actor Bradley Cooper comenzaron a salir en el año 2015 después de haberse conocido por amigos en común. Dos años más tarde, trajeron al mundo a su hija Lea, que ahora tiene 4 años.

Pero la relación entre ambos no duró mucho. En 2019 decidieron poner punto y final a su romance en medio de todo el revuelo causado sobre la posible relación del actor con la cantante Lady Gaga durante la promoción de 'Ha nacido una estrella', algo que nunca se confirmó.

A pesar de ello, lo que se sabe con certeza es que tienen una muy buena relación por la pequeña y que comparten la custodia de la misma. Tanto es así que recientemente la modelo ha publicado por primera vez en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su hija, que acompaña con un pequeño texto que dice: "Mi sueño para @riccardotisci17. Foto hecha por papi".

Hasta ahora, la ex pareja no había publicado imágenes de su hija pequeña. Pero a pesar de haber compartido esta fotografía, todavía siguen manteniendo su privacidad. En la publicación, Irina luce un conjunto de pantalón y top negro junto con un abrigo de piel a juego de la colección de otoño 2021 de la firma inglesa 'Burberry'. Se aprecia a Lea con un jersey en color rojo y unos pantalones estampados mientras agarra la mano de su madre. La cara de la niña no aparece en la foto.

Bradley e Irina tras su separación han sido vistos ocasionalmente con la pequeña. En una entrevista para la revista 'Elle', la modelo se refirió al actor como "el padre más increíble".

"Nunca entendí el término co-paternidad", dijo a la revista. "Cuando estoy con mi hija, soy 100% madre, y cuando ella está con su padre, él es 100% su padre. La co-paternidad es la paternidad".

Ambos viven en Nueva York para facilitar la custodia compartida de la pequeña. Hace un año, una fuente le dijo al medio 'E!' que Irina y Bradley "están muy unidos como familia y hacen cosas juntos cuando pueden. Se comunican mucho y son muy buenos amigos". Puedes ver más fotos de Bradley siendo un padrazo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"Tus besos son húmedos, y no es un piropo": El día que Jennifer Lawrence destrozó el ego de Bradley Cooper