El increíble momento en el que Willow Smith se rapa la cabeza durante un concierto y no pierde ni el ritmo

Willow Smith ha dado un concierto en Facebook Live, 'Willow in Concert: Lately I Feel Everything', y sus seguidores se han quedado en shock cuando han visto lo que la cantante tenía preparado para la actuación de 'Whip My Hair': durante la canción, sobre el escenario, se afeitó la cabeza en riguroso directo.

"Estoy pensando en afeitarme la cabeza durante la actuación de 'Whip My Hair'", dijo Willow Smith en un clip detrás de cámaras. "Esta va a ser la tercera vez en mi vida que afeito mi cabeza. Siempre me estoy afeitando la cabeza en momentos monumentales de mi vida, cuando las cosas realmente están cambiando. Y este es definitivamente uno de esos momentos", confesaba la cantante.

Otra ocasión en la que Smith se rapó el pelo fue el marzo pasado, cuando pasó 24 horas en una vitrina del tamaño de una habitación que forma parte de la muestra en el Geffen Contemporary del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. "Siento que estaba derramando mucha historia y equipaje emocional", explicó en un episodio de 'Red Table Talk', el podcast que comparte junto a su madre, Jada Pinkett Smith, y su abuela, Adrienne Banfield-Norris, con las que tiene una muy buena relación. "Seis, siete, años de emoción, simplemente lo dejé ir", confesó.

Además, hace poco fue Jada Pinkett Smith la que mostró en su Instagram el mismo nuevo look, es decir, con el cabello al cero y, a quien acusó de dicho cambio en su estilismo fue a su propia hija, a Willow Smith: "Willow me hizo hacerlo porque era hora de dejarlo ir", fueron sus palabras. "PERO... mis 50 están a punto de ser divinamente iluminados con este despojamiento", bromeó, en referencia a haberse deshecho de su melena al completo y a que pronto cumplirá los 50.

Y la primera vez que Smith se afeitó la cabeza fue en 2012, cuando tenía 11 años, y dos años después del lanzamiento de 'Whip My Hair', la canción con la que lo ha hecho ahora.

"Era la manera perfecta de rebelarse", dijo a PEOPLE en junio de 2019 en referencia a dicho corte de pelo. "Era superjoven y tenía un sueño, pero todo lo que realmente quería hacer era cantar y no lo equiparé con todo el negocio y el estrés que terminó viniendo con él. Yo estaba como, 'Whoa, esta no es la vida que quiero'", se sinceró en la misma entrevista.

