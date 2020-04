Johnny Depp siempre ha sido un artista muy peculiar, y lo ha vuelto a demostrar publicando este vídeo en su recién estrenada cuenta oficial de Instagram para deleite de sus seguidores.

El vídeo, cuyo contenido te mostramos arriba, bien podría ser de cine mudo y en él aparece Johnny Depp en lo que parece ser una estancia de su hogar, que ya hemos visto en otros vídeos, y sentado en un pupitre. El final, ya te lo adelantamos, no te lo esperas.

"He estado trabajando mientras soy una responsable persona en cuarentena, cuarenteando. Gracias por pasaros por aquí. Os veo pronto. Amor y respecto. JD".

Sus seguidores han captado el sentido del humor que el actor de 'Piratas del Caribe' y 'Animales Fantásticos' le ha puesto a la grabación y comentan cosas como: "estaba esperando algo de magia, no me he sentido decepcionado",

Seguro que te interesa:

"Aún le echo muchísimo de menos": Johnny Depp comparte un rincón de su casa que guarda un homenaje "a un viejo amigo"