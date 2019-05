Nuevas y espectaculares imágenes de 'Star Wars: The Rise of Skywalker': ¿Qué hace ahí Mark Hamill?

La novena película de la saga, 'Star Wars: The Rise of Skywalker', llegará a los cines el próximo 20 de diciembre y con ella se cerrará la tercera trilogía de la saga. La cinta será la última de los Skywalker aunque Disney ya ha confirmado que tiene previsto una nueva trilogía en la que participarán los creadores de 'Juego de Tronos', David Benioff y D.B. Weiss. .

'The Rise of Skywalker' comenzará un año después de 'Los últimos Jedi' y contará la batalla entre la Resistencia y la Primera Orden en una guerra donde se intentará acabar con el Lado Oscuro para siempre. Incluirá en su reparto a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac. Sin embargo, estas espectaculares imágenes realizadas por la fotógrafa Annie Leibovitz para Vanity Fair incluyen a un querido personaje inesperado, Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill. Muchos fans ya han señalado que podría tratarse de un flashback, pero las redes están ardiendo.

Entre ellas también encontramos a Lando Calrissian, Poe Dameron, Chewbacca y BB-8 en el Halcón Milenario o a Rey y Kylo Ren luchando con sus sables en una de las batallas más esperadas. A continuación puedes verlas todas.

· · ·

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler de 'Once Upon a Time in Hollywood': Brad Pitt conoce a Charles Manson y Leonardo DiCaprio es vecino de Margot Robbie