Los X-Men siempre han pertenecido al Universo de Marvel en los cómics, pero sus derechos pertenecían a 20th Century Fox, por lo que las cintas de X-Men que hemos visto en los últimos años también. Sin embargo, en 2019, Disney compró la compañía Fox en uno de los acuerdos más millonarios de la historia de la industria. ¿Qué significa esto? Este acuerdo es crucial para el futuro de la cinematografía de Marvel y de X-Men, ya que gracias a él, se espera con ansia cómo plantean introducir a los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este momento parecía que no iba a llegar nunca, y más después del momento "trampa" que vivimos en 'WandaVision' con Evan Peters, pero ahora parece haber una nueva oportunidad, y vuelve a tener que ver con el personaje de Elizabeth Olsen.

En medios internacionales han comenzado a circular unas imágenes filtradas de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', de un "pre-vis" donde parece que hay un combate entre Wanda y el Profesor X. Estas imágenes se llaman así porque previsualizan los planos de la película antes de rodarla, por lo que tampoco se puede asumir demasiada información de ellas.

En los planos que han sido filtrados, Wanda no lleva el vestuario al que estamos acostumbrados, que podría significar que la que aparece en las fotos es otra versión de ella del multiverso. Por otro lado, el Profesor X tiene la misma apariencia que siempre y por eso es más reconocible. Es más, muchos han deducido que podría ser Patrick Stewart, el actor que previamente ha interpretado al profesor.

Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier | 20th Century Fox

Más sobre las imágenes filtradas

Una de las imágenes muestra al Profesor X, quizá más mayor, en algo parecido a Cerebro. Este lucha contra la Bruja Escarlata, que está casi irreconocible por el cambio de vestuario. Este cambio de look podría significar que es otra versión de Wanda, ya que Marvel se está centrando mucho en el multiverso de infinitas posibilidades, pero nada es seguro.

Aunque estos planos puede que solo sean rumores, está claro que sería una buena manera de volver a introducir a los X-Men en el MCU. Sin embargo, no podremos resolver nuestras dudas hasta que una fuente oficial confirme estos rumores o lleguen nuevos detalles.

'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' tiene previsto su estreno el 22 de marzo de 2022.

