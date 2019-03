Imágenes exclusivas de 'Fast and Furious 5'

No, aún no hemos visto todo de la saga 'Fast and Furious'. Para comprobarlo, aquí tienes estas imágenes en exclusiva a través de las cuáles podrás dar un paseo por el rodaje de la película así como conocer las impresiones de su director, equipo técnico y protagonistas.

En esta ocasión, los chicos tienen una nueva misión. Los coches, los músculos y la acción se trasladan a la ciudad de Río de Janeiro.

Brian O´Conner (Paul Walker) y Dom Toretto, vuelven a hacer de las suyas. Su misión será difícil de alcanzar, pero ya sabemos como se las gastan estos dos. Ahora les hará frente un poli súper mazado (Johsnon), que tendrá a una compañera muy sexy: Elsa Pataky metida en la piel de una agente brasileña.

Si en las anteriores pensabas que tu adrenalina estaba a punto de estallar, espera a ver lo que queda por venir.