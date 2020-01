'Las aventuras del Doctor Dolittle' es la primera película que Robert Downey Jr. ha estrenado tras decir adiós ¿para siempre? a Iron Man. En dicha película ha coincidido precisamente con su pupilo en el MCU, que no es otro que Tom Holland, el SpiderMan más joven hasta la fecha, al que vimos llorar la muerte de Tony Stark en 'SpiderMan: Lejos de casa'

El eterno Iron Man en nuestros corazones interpreta al protagonista y Tom Holland presta su voz a uno de los animales que le acompañan, concretamente al perro Jip. ¿Quién mejor para interpretar al fiel compañero que el actor que ha establecido una relación tan especial con Robert Downey Jr.?

Así, ambos acudieron al preestreno de la película en Londres, donde ofrecieron a todos los presentes una imagen que muchos de los fans de Marvel ya ansiaban que se repitiese.

"Me he divertido mucho esta mañana en la premiere de Dolittle en Londres. Creo que no me equivoco si digo que Tessa fue la estrella del show. Mucho amor para el gran hombre Robert Downey Jr.", ha explicado Holland junto a las imágenes del evento, al que quiso llevarse a su inseparable pitbull Tessa.

