Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, se encontraban en Australia con motivo del rodaje de la nueva película del actor, un biopic sobre Elvis donde Hanks interpreta al representante del icono del rock, Tom Parker.

Una vez allí el protagonista de ‘Forrest Gump’ y su mujer decían hacer publico a través de sus redes sociales un comunicado donde informaban que habían dado positivo por coronavirus. Hanks daba detalles de su estado de salud y de las medidas que habían tomado para evitar más contagios.

La noticia se ha extendido por todo el mundo y muchos han sido los mensajes que han recibido como el que le ha mandado Tim Allen, Buzz Lightyear en Tom Story, haciendo referencia a Woody.

Además, el hijo de Tom, Colin Hanks, también publicaba un mensaje donde explicaba cómo se encontraban el actor y su mujer.

Ahora, Hanks y Rita han querido compartir una imagen de los dos juntos después de haber dado positivo en COVID-19 junto al siguiente mensaje:

"Hola amigos. Rita y yo queremos agradecer a toda la gente de 'Down under' que nos están cuidado tan bien. Tenemos COVID-19 y estamos en aislamiento para no transmitir el cirros a nadie más. Hay algunas personas que podrían padecer una enfermedad seria. Vamos día a día. Hay cosas que todos podemos hacer para pasar este tiempo siguiendo las recomendaciones de los expertos y cuidándonos a nosotros mismos y a los demás, no? Recordad a pesar de todo lo que está pasado, no hay lágrimas en el baseball. Hanx"

La frase final con la que se despide Tom Hanks hace una referencia a su mítica película de 1992 'Ellas dan el golpe', donde aparecía junto a Madonna y Geena Davis. El actor interpreta en la cinta a Jimmy Dugan el entrenador de un equipo de mujeres de baseball en 1943 que juega en la primera Liga Profesional de Baseball Americana.

Seguro que te interesa:

De Buzz Lightyear a Woody: El mensaje de apoyo de Tim Allen ('Toy Story') a Tom Hanks tras dar positivo en coronavirus