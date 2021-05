La imagen de Angelina Jolie con su cuerpo repleto de abejas para la que ha estado 3 días sin ducharse

Angelina Jolie es una de las actrices más conciencias por el medio ambiente y el cuidado de la sociedad en la que vivimos. Así, la intérprete ha sido nombrado como "madrina" de Women for Bees, un programa lanzado por la UNESCO de las Naciones Unidas para apoyar a los apicultores emprendedores de todo el mundo.

De esta forma, Angelina ha querido protagonizar unas impactantes y bellas imágenes realizadas por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic por el Día Mundial de la abeja para concienciar sobre la protección de estos insectos.

Así, Jolie aparece repleta de abejas mientras recorren todo su cuerpo: "Con tanto que nos preocupa en el mundo y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, esta es una que podemos manejar", dice la actriz a la revista. "Ciertamente, todos podemos intervenir y hacer nuestra parte", asegura.

"No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Muchos simplemente están tratando de pasar el día", añade. "Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesito", añade.

Después explica que cuidar de las abejas, o del medio ambiente, es algo que toda padre o madre puede hacer en familia y, además es en beneficio de sus hijos para dejarles un país mejor: "Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas. No sé cómo ser 'perfecta' en nada. Entonces, si podemos ayudarnos mutuamente para decir: 'Este es un camino a seguir, simple, y esto es algo que puedes hacer con tus hijos'".

Angelina Jolie estuvo tres días sin ducharse para hacerse la foto con las abejas

Angelina Jolie ha hablado sobre cómo se hizo la foto con las abejas, algo para lo que tuvo que estar tres días sin ducharse: "No pudimos ducharnos durante tres días antes. Porque me dijeron: 'Si tienes todos estos aromas, champús y perfumes diferentes y esas cosas, la abeja no sabe lo que eres'.... Luego te pones algo en la nariz y en los oídos para no darles tantos agujeros para escalar".

"Tuve una que se me metió debajo del vestido todo el tiempo. Era como una de esas viejas comedias", explica. "Estuve sintiéndola en mi rodilla, en mi pierna, y luego pensé, 'Oh, este es el peor lugar para picarme. Se está acercando mucho'. Se quedó allí todo el tiempo que estuvimos haciendo el rodaje. Y luego, cuando me quité todas las otras abejas, le levanté la falda y se fue".

"Fue encantador estar conectado con estas hermosas criaturas", recuerda de la sesión de fotos. "Tienes que estar realmente quieto en tu cuerpo, en el momento, lo que no es fácil para mí", concreta. "Creo que parte del pensamiento detrás de esto fue que esta criatura es vista como peligrosa a veces o que pica. Entonces, ¿cómo podemos estar con ella? La intención es que compartamos este planeta. Nos afecta el uno al otro. Me sentí muy honrada y muy afortunada de tener la experiencia".

