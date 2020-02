Durante semanas el drama sobre los derechos de SpiderMan, y la batalla entre Disney y Sony, tuvo en vilo a Tom Holland. Ahora todo parece haber vuelto a la normalidad y finalmente su personaje estará en el MCU al menos por unas cuantas películas más.

Aún así, Tom Holland había aceptado la alternativa de que Peter Parker tuviera que salir del Universo Marvel, e incluso tenían ya una idea para que esto tuviera sentido. En unas recientes declaraciones para MTV durante la gira promocional de 'Onward', Holland ha explicado lo contento que está de que SpiderMan finalmente siga en el MCU.

"Estoy súper emocionado. El futuro de SpiderMan era aún muy brillante con Sony. Tuvimos una idea realmente maravillosa de cómo podríamos hacer la transición de SpiderMan hacia fuera del MCU. Tom Rothman y Amy Pascal estaban realmente seguros de que iban a hacer justicia y a crear una película del calibre que SpiderMan merece".

No obstante, Holland ha querido incidir en lo feliz que está de que todo se haya solventado: "Dicho esto, estoy muy contento de estar de vuelta en el MCU y tener de nuevo al equipo unido por siento que es lo que toca ahora. Estoy realmente agradecido de que Bob Iger y Tom Rothman me hayan permitido ser parte del proceso de traerlo a casa. Fue una experiencia genial y también me da el mejor crédito para fanfarronear. Salvé a SpiderMan".

