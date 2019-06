Su peor momento: Hugh Jackman confiesa que estuvo a punto de ser despedido como Lobezno en 'X-Men'

Para Hugh Jackman, interpretar a Lobezno en la saga X-Men le supuso alcanzar la fama internacional y le abrió camino en Hollywood para conseguir otros papeles. La primera película de la saga, 'X-Men', se estrenó en el año 2000 y aunque ya nadie se imagina un Lobezno más apropiado, a punto estuvo de ser despedido.

En una entrevista reciente al Daily Mail, el actor australiano ha afirmado que los productores de la película no estaban demasiado contentos con él: "Me dijeron que las cosas no estaban funcionando como esperaban. Estaba a punto de ser despedido de mi primera película de Hollywood, la más grande de toda mi carrera". Jackman continúa narrando lo que pasó después: "Estaba muy enfadado, volví a casa con mi mujer y exploté. Me escuchó con mucha paciencia durante aproximadamente una hora y finalmente dijo: 'Escucha, creo que debes confiar más en ti mismo. Te estás preocupando demasiado por lo que están pensando los demás. Simplemente vuelve al personaje, concéntrate en eso, confía en tu instinto ... ya lo tienes'".

Con estas palabras la también actriz Deborra-Lee Furness consiguió calmar a su marido, que pareció recuperar así la confianza perdida. El actor ha explicado también que "para mí eso fue amor. Alguien que cree en ti cuando ni tú crees en ti mismo". La pareja lleva 23 años de matrimonio y tienen dos hijos.

Seguro que te interesa:

¿Y Hugh Jackman? El famoso actor que iba a dar vida a Lobezno de joven y podría haberlo cambiado todo