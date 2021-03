El atractivo hijo de Pierce Brosnan que tiene la misma planta que el actor de James Bond

Pierce Brosnan se hizo mundialmente conocido gracias a ser el quinto actor que encarnó al agente secreto más famoso del mundo, James Bond. Papel que interpretó desde 1995 hasta el año 2002 y protagonizó las películas: GoldenEye (1995), 'El mañana nunca muere' (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002).

Pero... ¿Sabías que Pierce tiene un hijo que tiene la misma planta que James Bond? Se trata de su hijo pequeño Paris Brosnan quien ha hecho sus pinitos como modelo y acaba de cumplir 20 años.

Coincidiendo con esta fecha tan señalada el actor ha querido mandar un mensaje a su hijo con este consejo: "Feliz 20 cumpleaños querido Paris, te quiero siempre, sigue haciendo cosas buenas, la vida se trata de hacer cosas, trabajar duro y reírte mucho en el camino. Se bueno, sea amable, valiente, curioso y siempre puntual. Tú padre", escribe en Instagram.

En el vídeo de arriba puedes ver imágenes del joven donde verás el parecido a su famoso padre.

La vida familiar de Pierce Brosnan

Pierce Brosnan ha tenido cinco hijos de dos matrimonios distintos. El irlandés se casó en la actriz australiana Cassandra Harris en 1980 con la que tuvieron a su hijo Sean, que nació en 1983. Pero, el actor adoptó a los dos hijos mayores de Cassandra, Christopher y Charlotte, tras la muerte de su mujer, quien falleció a consecuencia de cáncer de ovarios en 1991 a los 43 años. Enfermedad de la que también moriría su hija Charlotte en 2013.

En 1994 Brosnan conció a la periodista Keely Shaye Smith con la que se casó en 2001 junto a la que tuvo otros dos hijos: Dylan Thomas (1997) y Paris Beckett (2001).