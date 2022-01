La hija de Steven Spielberg, comprometida con el hijo de un famoso propietario de restaurantes

La familia Spielberg está de enhorabuena ya que Sasha Spielberg ha anunciado que se va a casar. El que era su novio hasta ahora, que pasa a ser su prometido, es el hijo del famoso propietario de restaurantes Keith McNally. Así lo ha confirmado el empresario en sus redes sociales. "Cuando Harry (McNally) le propuso matrimonio a Sasha (Spielberg) en la víspera de Año Nuevo, ella... dijo que sí", ha escrito con entusiasmo referenciando a la mítica comedia de Billy Cristal y Meg Ryan.

Sasha Spielberg, fruto del matrimonio entre Steven Spielberg y Kate Capshaw, reconoció que no fue fácil el camino hasta encontrar la estabilidad amorosa. "Pasé por otra ruptura durante la pandemia del COVID. Entonces fue cuando conocí al verdadero amor de mi vida. Que es con quien estoy ahora", dijo la actriz en una entrevista para Blackbook en marzo de 2021. "No hay nada a tu alrededor excepto esa persona", confesó.

Tampoco oculta su amor en redes sociales. "¡Estoy enamorada y no me importa quién lo sepa! (Por favor, no dejes de seguir)", bromeó la artista el pasado julio.

La carrera de Sasha Spielberg

La actriz y cantante de 31 años estudió en la Universidad de Brown y ha aparecido en producciones de su padre como en 'La terminal' o en 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'. De forma más reciente aparecerá en 'Licorice Pizza', de Paul Thomas Anderson y junto a Alana Haim, con quien actuará como telonera para el grupo Haim. De hecho, lo hará con su nombre artístico, Buzzy Lee.

Por su parte, su prometido, Harry McNally, es un cantante y productor musical que ha trabajado con artistas como Selena Gomez o para la serie Tiny Desk Concerts de NPR Musics. Su padre, Keith McNally es el conocido propietario de la franquicia de restaurantes Balthazar, entre otros, y goza de un gran prestigio en los Estados Unidos.

