Salma Hayek se casaba en el año 2009 con el padre de su única hija, el multimillonario François-Henri Pinault. Pero el multimillonario tiene otros tres hijos de relaciones anteriores.

Ahora, Mathilde Pinault, hija de su matrimoinio con Dorothée Lepère ha ofrecido una entrevista a 'Vanity Fair' donde ha hablado sobre su familia. La joven francesa tiene 20 años y vive en París donde estudia, además de estar muy implicada en el mundo del caballo.

La joven afirma que siempre ha sido una persona "tímida" y con un poco de "miedo" aunque forme parte de una de las familias más ricas y famosas del mundo: "Si quiere decir que tuve una infancia privilegiada, sí, tiene razón, tuve una infancia privilegiada. Pero no confunda lo que una familia puede ofrecerte con lo que una familia posee. La riqueza más importante que me han transmitido mi padre, mi madre, mis hermanos y también la nueva esposa de mi padre, Salma Hayek, es la apertura mental, una lección fundamental de curiosidad por la vida. Cada uno de ellos ha sido importantísimo".

Salma Hayek con su marido, François-Henri Pinault, y la hija de él, Mathilde Pinault | Getty

Mathilde asegura que su familia está muy unida, aunque no sean una familia tradiccional. Pinault se abre en la entrevista para explicar lo que cada uno le ha aportado:

"Mi padre, por la manera tan sorprendente como nos ama. Durante muchos años, quizá también por las muchas veces que estaba lejos debido a su trabajo, pensé que tenía que ser perfecta para que en todo momento estuviera orgulloso de mí. Luego, en cambio, descubrí que era simplemente ser quien soy lo que lo hacía sentirse orgulloso, éramos sencillamente nosotros, su familia. Ese amor suyo tan puro, tan incondicional, me ha dejado sin palabras", explica.

Para después decir: "Mi madre me enseñó a aprender a que todo me resbale, como les sucede a los patos, que tras mojarse pueden emprender su vuelo sin problemas. En otras palabras: a no preocuparme demasiado por lo que la gente piense de mí".

"Mis tres hermanos, a pesar de ser muy diferentes entre ellos, me hicieron comprender la importancia de vivir el momento", dice sobre sus hermanos.

Para, por último, destacar lo que le ha enseñado Salma Hayek: "A Salma, en cambio, le debo una gran enseñanza, es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana. La llamo a menudo, y cuando algo no funciona tiene el poder de quitarles hierro a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar poco a poco", explica revelando que tiene una gran relación con la actriz.

