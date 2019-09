'High School Musical' fue un auténtico fenómeno de masas tras su estreno en 2006. Desde entonces muchos han sido los fans que han vibrado con las canciones de la película y las historias de sus protagonistas.

Troy Bolton (Zac Efron) y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) eran los personajes que tienen el mayor protagonismo del film debido a su historia de amor, aunque la pareja teatral formada por Sharpay y Ryan Evans (Lucas Grabeel) fue la favorita de muchos de los seguidores.

Ahora, Ashley Tisdale (Sharpay) ha publicado un comentario que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Todo ha surgido a raíz de un tuit de un fan de la película que ponía:

"Sharpay no fue mi personaje favorito cuando era niño. Pero desde que me convertí en estudiante de teatro en la escuela secundaria y ahora que trabajo a tiempo parcial como técnico de teatro... sí, Sharpay no tenía nada más que amor y pasión por los musicales, y la respeto por ello".

Tras ver este mensaje la actriz ha respondido diciendo: "Sharpay perseguía su sueño, Troy y Gabriella se perseguían mutuamente".

Unas palabras que han generado un auténtico debate, y es que son muchos los que han apuntado que Sharpay no era la villana de la cinta y han alabado al personaje por encima de los demás. Aunque hay otros que siguen pensando que Troy y Gabriella siguen siendo los grandes protagonistas.

