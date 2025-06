Dakota Johnson y Chris Evans se 'pelean' por Pedro Pascal y le preguntan directamente: "¿A quién quieres más?"

El buen rollo entre los protagonistas de Materialists traspasa la pantalla y no dejan de demostrarlo. Dakota Johnson y Chris Evans no querían dejar fuera a su compañero Pedro Pascal de la promo de la película en Nueva York, a la que el actor no pudo asistir, y decidieron incluirlo de una forma muy especial... y viral.

Ambos actores aprovechan un momento para llamarle por videollamada para hacerle la broma tendencia de darle tiernamente las buenas noches.

Nada más responder a la llamada, Pedro bromea: "¿Uf, qué queréis?". A lo que Evans contesta rápidamente con un romántico "A ti". Dakota se une con un simple: "Solo te llamamos para decirte buenas noches".

La respuesta de Pascal, entre divertido y desconcertado, es: "¿Buenas no... se supone que tengo que irme a dormir a las 6 de la tarde?". "Sí", confirma Dakota con una sonrisa. "Buenas noches". Chris añade: "Duerme bien, colega. Que sueñes con los angelitos".

Y Pedro, que no lo termina de pillar, no puede evitar reírse del momento: "Wow, vaya estrategia". Dakota, con tono pícaro, le pregunta: "¿Te ha gustado, ha sido gracioso?", manteniendo el tono de broma.

Evans entonces lanza la gran pregunta: "¿Te gustaría estar aquí? Del uno al diez...". Pedro, sin dudarlo, va directo al corazón: "¿Con vosotros dos? Haría cualquier cosa por estar con vosotros".

El momento sigue cuando Dakota le enseña orgullosa su manicura. Chris, no queriendo quedarse atrás, le enseña su outfit y unas pulseras. Pedro, siempre encantador, suelta un "Me encantan". Dakota, alucinando, se gira hacia Chris: "¿¿¿Te ENCANTAN??? ¿Estas pulseras?". "¡Pues sí, eso ha dicho, lo ha dicho!", responde Chris fingiendo estar ofendido.

Póster de Materialists | A24

El final de la llamada es una auténtica declaración de amor mutua. Evans y Johnson empiezan a competirpor el afecto de Pascal. "Te queremos muchísimo. ¿A quién quieres más, a mí o a Chris?", le pregunta Dakota a bocajarro. Pedro, con toda la diplomacia del mundo, responde: "Es muy difícil... Es imposible. Es literalmente imposible de contestar".

Pero Chris, con resignación divertida, cierra la conversación con un "No pasa nada, si lo sé... sé la verdad". A lo que Pedro responde simplemente: "Chris lo sabe. Dakota lo sabe". Dakota remata con una sonrisa pícara: "Soy yo. Todos lo sabemos". Y los tres rompen a reír.

Este divertido momento refleja la complicidad entre los protagonistas de Materialists, la nueva comedia romántica de Celine Song en la que Dakota Johnson da vida a una ambiciosa asistente personal inmersa en el mundo de la moda, Pedro Pascal interpreta a un multimillonario excéntrico, y Chris Evans a un idealista que pone patas arriba el triángulo. En España, el estreno está previsto para el 14 de agosto.