'After' cambia a la mitad de sus actores para 'After 3' y anuncia al nuevo reparto explicando sus razones

Los fans de 'After' están aún intentando asimilar el shock de las últimas noticias sobre la saga creada por Anna Todd.

Después de la gran acogida de 'After. En mil pedazos' entre los seguidores, la productora se ha apresurado en comenzar a preparar las nuevas entregas, 'After 3' y 'After 4', que ya habían recibido luz verde, y en principio era una buena noticia.

Sin embargo, la crisis global del coronavirus no está siendo el momento más fácil para el audiovisual y los rodajes, y los responsables han anunciado que han tenido que tomar decisiones difíciles para seguir adelante con el rodaje en Bulgaria, aunque eso implique cambiar a la mitad de su cast.

La noticia ha sido recibida con un jarro de agua fría entre los fans, que se dividen entre los que apoyan la difícil decisión y los que critican que no hayan decidido esperar para poder tener a los actores de los que ya se enamoraron.

En el vídeo de arriba puedes ver a todos los nuevos actores que reemplazarán a los de 'After' y 'After. En mil pedazos', y a continuación puedes leer la carta explicativa que han publicado al presentar los reemplazos de Landon, Kim, Vance o Carol.

"Queridos Afterianos,

Era importante para nosotros terminar de contar la historia de Tessa y Hardin en el tiempo oportuno, y dadas las dificultades que impone la pandemia del Covid-19, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles. Al final del día, estas decisiones han sido en servicio de proteger el cast y el equipo y dar lo mejor de nosotros para daros a vosotros, los Afterianos, los mejores fans del mundo, las mejores películas posibles.

Elegimos rodar en Europa del Este debido a que los números del virus son mucho más bajos que donde rodamos las películas 1 y 2, y esto es seguridad para nuestro cast. Además vamos a rodar las películas seguidas, lo que significa que algunos de los actores originales no estaban disponibles para volver por varias razones, ya sea por agenda u otros compromisos. Todos son actores maravillosos y se les echará de menos, sin embargo, creemos que os va a gustar mucho el trementamente talentoso grupo que hemos escogido para reemplazar sus papeles.

Sabemos que los últimos días han suscitado muchas preguntas sobre nuestras decisiones, y queríamos explicarlo lo mejor que pudiéramos, porque al fin y al cabo, estamos haciendo estas películas para vosotros. Con eso en mente, queremos compartir nuestro nuevo cast con vosotros directamente lo primero".

Puedes ver todo el nuevo reparto en el vídeo de la noticia.

