Dylan Sprouse confirma que no estará en 'After 3' con un mensaje que te romperá el corazón

Después del éxito de 'After. En mil pedazos' pese a las complicadas circunstancias con las que se ha estrenado en el mundo por la pandemia global, la producción se ha apresurado en comenzar el rodaje de las siguientes películas, 'After We Fell' y 'After Ever Happy'.

Tanto es así que han tenido que hacer "importantes concesiones" en cuanto a su reparto, pues han decidido desplazar el rodaje a Bulgaria para estar más seguros de cada al índice de contagios de coronavirus.

Muchos de sus actores no han podido trasladarse hasta Europa del Este para grabar las dos películas, pero el show ha continuado sin ellos y ya han sido reemplazados con otros actores. Sin embargo, no se sabía nada sobre Dylan Sprouse que tanto ha enamorado con el personaje de Trevor.

Ahora el actor ha confirmado la mala noticia con un largo mensaje a sus fans. Puedes ver sus palabras y quiénes serán los demás actores reemplazados en el vídeo de arriba.

