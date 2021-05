El hermano gemelo de Ashton Kutcher confiesa su gran "enfado" con el actor cuando reveló que tenía parálisis cerebral

Ashton Kutcher confesó en el año 2003 que su hermano gemelo, Michael, tenía parálisis cerebral. Un momento que para Michael fue muy duro ya que había compartido al mundo entero algo que había intentado ocultar todo ese tiempo.

Ahora, Michael ha concedido una entrevista a 'Today Parents' donde ha hablado del lo enfadado que estaba con el actor entonces: "Estaba muy enfadado. Muy enfadado. Recuerdo haber hablado con él. No quería ser el rostro de CP. Nunca hablé de eso", explica.

Fue con 3 años cuando le diagnosticaron a Michael Parálisis cerebral, un trastornó que intentó ocultar durante mucho tiempo y que le afecta al habla, la audición, la movilidad de la mano derecha y la visión.

Pero, después de que Ashton, o como lo llaman en su casa Chris, ya que es su primer nombre, revelara el trastorno de su hermano la vida de Michael cambio por completo.

"Chris me hizo el mayor favor que jamás me ha hecho porque me permitió ser yo mismo", afirma Michael quien poco después una mujer de Iowa le pidió que hablara de su vida en un evento sobre parálisis cerebral. Tras esta llamada, Michael conoció a la hija de 5 años de esta mujer, Bella, quien también tenía parálisis cerebral y aceptó su proposición.

"Me di cuenta de que necesitaba dejar ir la vergüenza que sentía y ser un campeón para personas como Bella", afirma. "Finalmente estaba listo para contar mi historia y sabía que gracias a mi gemelo, tendría un gran alcance".

Además, Michael comenta que su hermano Asthon siempre lo defendió en su infancia cuando alguien los discriminaba: "Mi hermano se peleó con ellos. Me defendió. Quería que me trataran con respeto. Y eso significaba mucho".

Tanto que llegaba a negarse a ir a fiestas de pijamas o fiestas si no invitaban a su hermano: "La mayoría de las veces decían que sí, pero a veces decían que no y Chris decía: 'Bueno, entonces no voy a ir'", recuerda Michael. "Chris me decía: 'Desearía poder quitarte todo esto y tomármelo yo mismo".

