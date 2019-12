Son varias las teorías sobre los personajes de la saga de 'Harry Potter': desde la supuesta relación entre Voldemort y el Rey de la Noche de 'Juego de Tronos' o la confirmación de que tanto Ron Wisley como McGonagall son mortífagos. Y ahora, teninedo en cuenta las fechas en las que estamos, también tenemos una teoría navideña sobre 'Harry Potter' que explicaría quién es Papá Noel y cómo se las apaña cada año.

Tal y como ha descubierto el usuario de Reddit llamado Arumple, Papá Noel podría ser un mago de 'Harry Potter'. Todos sabemos que Papá Noel entra por la chimenea, ¿no? Pues bien, esto podría tener que ver con los polvos Flu, gracias a los que los magos son capaces de transportarse de una chimenea a otra. Si hablamos de cómo llega a todos los hogares en una misma noche, algo que es materialmente imposible sin algún truquito, podemos encontrarle una explicación si usara un giratiempo.

En cuanto a ese gran saco rojo en el que lleva los regalos, ¿cómo es posible que quepan todos? Pues gracias al encantamiento de Extensión Indetectable que pudimos ver en la séptima entrega de la saga en la que Hermione consiguió guardar todas sus pertenencias en un bolso minúsculo. Por cierto, todos esos regalos los envuelve gracias a la ayuda de los elfos domésticos, quienes siempre hacen lo posible para que la vida de los magos sea más fácil.

Todo esto lleva haciéndolo durante siglos, por lo que Papá Noel ya debería haber muerto, aunque no necesariamente si tuviera en su poder una Piedra Filosofal que lo convirtiera en prácticamente inmortal o fuera el mismísimo Nicolas Flamel, con el que curiosamente comparte nombre. Además, Papá Noel podría usar un hechizo Desmemorizador en el caso de que algún niño le viera y, para no romper el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, el hechizo Confundus para hacerle creer a los adultos que no existe.

