Gwyneth Paltrow confiesa que era "una gilipollas" tras ganar el Oscar por 'Shakespeare in Love'

Hace más de 20 años que Gwyneth Paltrow se convirtió en la estrella del momento gracias a su actuación en 'Shakespeare in Love', que le valió el Oscar a mejor actriz en 1998.

Desde entonces la actriz se ha creado su propia marca personal, su empresa y sigue teniendo una activa carrera en Hollywood, aunque no se acuerde de las películas en las que aparece.

En una entrevista con Syle Magazine, Gwyneth ha hablado sin filtros sobre cómo le afectó la fama en aquel entonces.

"Tú no quieres ser una gilipollas, pero lentamente, si la gente empieza a quitarte los obstáculos, si vives en un mundo donde nunca tienes que hacer una cola, donde la gente no se enfrenta a ti, donde no te dicen la verdad, pues eso es en lo que te conviertes".

La intérprete asegura que fue su padre, Bruce Paltrow, quien le puso los pies en la tierra.

"Rompió mi burbuja y me devolvió a la Tierra. Supongo que mi único arrependimiento es que tuve que cumplir 40 para madurar y sacarme la cabeza del culo".

· · ·

Seguro que te interesa

Chris Pratt tuvo que explicar a Gwyneth Paltrow quién era uno de los protagonistas de Marvel