"Si me buscáis, estaré poniéndome en forma": El gran regreso al cine de Matthew Perry ('Friends') junto a Leonardo DiCaprio y Meryl Streep

Matthew Perry se une al impresionante reparto de 'Don't Look Up', en el que también están Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchett y Ariana Grande.

El propio actor ha anunciado la buena noticia de su regreso al cine por la puerta grande con este tuit: "¡Acabo de firmar una película con Meryl Streep! Si me buscas, estaré en la cinta de correr durante las próximas 6 semanas. #DontLookUp".

La última película de Matthew Perry en el cine fue '17 again' en 2009, donde interpretó a la versión adulta del personaje de Zac Efron. El actor ha estado más centrado en pequeños papeles en series y también ha tenido que batallar con diversos problemas de salud.

Matthew, de 51 años, estuvo ingresado durante 3 meses en el hospital en 2018 tras tener que ser sometido a una operación de emergencia por una perforación gastrointestinal.

Sin duda, 'Don't Look Up', su nuevo proyecto, llenará de ilusión al actor de 'Friends'. 'Don’t Look Up' de Netflix, estará escrita, dirigida y co producida por Adam McKay junto a Kevin Messick.

La película será una comedia sobre dos astrónomos de bajo nivel, que están en una gira mediática para avisar a la Humanidad de que un asteroide se aproxima a la Tierra y destruirá todo a su paso.

