El próximo agosto todos los fans de DC tienen una cita en el DC FanDome, el ambicioso proyecto virtual de Warner Bros. donde podrán adentrarse en decenas de sus proyectos.

El evento será gratuito y accesible durante 24 horas, y en él se congregarán los responsables de sus películas y series, pero también de WB Juegos y cómics.

Ahora, Dwayne Johnson ha confirmado que será uno de los invitados para hablar de detalles exclusivos de Black Adam, el nuevo superhéroe que será interpretado por The Rock.

"La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar. Me uniré a la épica y pionera #DCFanDome el 22.08.20. Esto es para VOSOTROS - LOS FANS. #BlackAdam".

Ya lo habéis oído, The Rock viene pisando fuerte al mundo de los superhéroes. Apúntate la fecha y también podrás descubrir más sobre 'Aquaman', 'The Batman', 'The Flash', 'The SnyderCut of Justice League', 'Wonder Woman 1984' y muchas más.

Seguro que te interesa

¿Irreconocible? La pullita de Ryan Reynolds a Dwayne Johnson por su aspecto