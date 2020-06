El sábado 22 de agosto, comenzando a las 7 de la tarde hora española, Warner Bros. congregará a fans de todo el mundo en la DC FanDome, una experiencia virtual y gratuita para todos los seguidores para la que no será necesario acreditarse, tal y como se ha confirmado este martes.

DC FanDome congregará a todos los superhéroes y supervillanos en un mismo lugar con la intención de celebrar el pasado, presente y futuro de DC.

Accesible durante 24 horas en DCFanDome.com, el evento global sumergirá a los fans en el Multiverso DC, con nuevos anuncios de WB Juegos, Cine y Televisión, y cómics, así como una oportunidad sin precedentes de escuchar al reparto y a los creadores detrás de tus películas favoritas y series de televisión, entre ellas: 'Aquaman', 'The Batman', 'Batwoman', 'Black Adam', 'Black Lightning' , 'DC Super Hero Girls', 'DC’s Legends of Tomorrow' , 'DC’s Stargirl' , 'Doom Patrol' , 'The Flash', 'Harley Quinn', 'the SnyderCut of Justice League', 'Lucifer', 'Pennyworth' , 'SHAZAM!' , 'The Suicide Squad', 'Supergirl' , 'Superman & Lois' , 'Teen Titans GO!', 'Titans', 'Watchmen', 'Young Justice: Outsiders' y 'Wonder Woman 1984', que este este otoño llegará a los cines de todo el mundo.

Si estás ansioso por conocer todo lo que nos espera del Universo DC, este será el sitio ideal para escuchar anuncios muy esperados y enterarse de las últimas noticias, ver contenido exclusivo y aventurarse en mundos temáticos diseñados para entretener atodos, desde superfans de películas y televisión hasta jugadores y lectores, familias y niños.

DC FanDome contará con presentaciones especiales para involucrar a los fans en cada zona horaria en todo el mundo, incluido España, desde donde también se lanzará contenido propio.

Así estará estructurado | Warner Bros.

¿Cómo estará organizado el DC FanDome?

El epicentro del DC FanDome es el Salón de los Héroes, donde puedes disfrutar de una programación especial, paneles y revelación de contenidos de una gran variedad de películas, series de televisión y juegos que estarán disponibles en diferentes idiomas incluyendo: portugués brasileño, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.

Desde allí, se podrá navegar más profundamente en el Multiverso DC explorando cinco mundos satélite adicionales, cada uno con su propio contenido localizado y actividades únicas, así como un mundo totalmente dedicado a los niños:

- DC WatchVerse: Aquí es donde escoges asiento, te acomodas y te unes a la audiencia virtual quedándote completamente absorto en horas de contenido de todas partes del mundo que no puedes perderte. Todo, desde paneles y pases exclusivos hasta material

nunca antes visto, con elenco, creadores y equipo detrás de las cámaras de Cine, Televisión, Home Entertainment y Juegos de DC.

- DC YouVerse: Aquí los fans serán las estrellas, para ver el contenido más sorprendente generado por los usuarios, cosplay y fan art de todo el mundo.

- DC KidsVerse: ¿Necesitas una forma de entretener a tus hijos durante horas y horas? A este contenido se podrá acceder directamente desde DCKidsFanDome.com.

- DC InsiderVerse: Desde aquí, viaja detrás de las cámaras con los artistas que dan vida a DC en todas sus formas, desde cómics

hasta juegos, televisión, películas, parques temáticos, productos de consumo y más.

- DC FunVerse: La parte más divertida en la que podrás participar en infinidad de experiencias