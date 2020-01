'Gotham City Sirens': ¿Stephanie Corneliussen le quita el papel de Poison Ivy a Megan Fox?

Desde que se confirmó el regreso de Harley Quinn a la gran pantalla, una vez más interpretada por Margot Robbie y a las órdenes de David Ayer , los seguidores de DC no han dejado de preguntarse quiénes serán el resto de actrices que interpretaran a las otras villanas en esta nueva película llamada ' Gotham City Sirens '.

Can I be your #PoisonIvy ?? ❤️😝 pic.twitter.com/7lXUWbcwsu