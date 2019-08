La segunda adaptación de la famosa novela 'It' de Stephen King ha gustado bastante entre la audiciencia, y la segunda parte, 'It: Capítulo 2' está al caer. Muchos fans no pueden esperar más para saber cómo se desarrollará la trama del Club de los Perdedores 27 años después de los sucesos que pudimos ver en 2017.

Pero hace dos años podríamos haber visto un pequeño adelanto de lo que está por venir mediante una escena post-créditos. Como cada vez es más costumbre, añadir escenas tras los créditos suele funcionar muy bien para levantar el hype y Muschietti tuvo una idea genial para la primera parte:

"Algo que la mayoría de gente no sabe es que el Capítulo 1 casi tuvo una escena post-créditos, con Beverly Marsh como protagonista levantando un teléfono. Entonces, 27 años después, tras los créditos, podríamos haber visto un teléfono sonar, un iPhone, que por la época de la primera película es imposible su existencia. Una mano entraría en cámara y veríamos una cabeza pelirroja que al darnos la vuelta, podríamos ver que era Jessica Chastain".

La escena hubiera sido increíble, anticipando un poco lo que nos deparará el Capítulo 2 este 6 de septiembre, pero Muschietti no puedo realizarla por no poder acordar un momento de rodaje con Jessica Chastain para grabarla.

