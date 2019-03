El ganador del Oscar a Mejor Montaje por 'Bohemian Rhapsody' responde a las duras críticas

La controversia ha rodeado 'Bohemian Rhapsody' desde su comienzo, y pese a ello la película se ha alzado como uno de los fenómenos más exitosos de 2018. Ya el propio Brian May dejó claro su postura ante el maltrato que había recibido la película.

Un vídeo viral de una escena de la película puso en evidencia el Oscar que ganó a Mejor Montaje, a lo que ahora ha respondido su responsable, John Ottman.

"Cada vez que lo veo, me quiero poner una bolsa en la cabeza. Porque esa no es mi estética. Si alguna vez hay una versión extendida de la película y puedo añadir escenas, ¡volveré a montar esa!", aseguraba el cineasta a The Washington Post.

'Bohemian Rhapsody' se llevó a casa un total de cuatro Oscar en los últimos premios, incluyendo Mejor Actor para Rami Malek.

