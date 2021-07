Las fotos de Rumer Willis en bañador con las que planta cara a las críticas por su delgadez

Rumer es la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, quienes llevan más de 20 años divorciados. Como no podía ser de otra manera, Rumer Willis decidió dedicarse a la interpretación, al igual que habían hecho sus padres, y ha participado en largometrajes como 'Érase una vez en Hollywood', o en series como 'Empire'.

Hace poco, la joven Willis decidió publicar en su cuenta de Instagram una fotografía divertida de ella con largas trenzas y conjunto amarillo, antes de irse de vacaciones. Aunque la artista creyó que su imagen le resultaría simpática a sus seguidores, el efecto fue totalmente distinto.

La publicación que había compartido en Instagram había empezado a recibir cientos de comentarios en los que se criticaba su delgadez. Ante las críticas que recibió por su aspecto físico, Rumer Willis decidió manifestar su opinión a través de un mensaje en Instagram Stories.

"Después del aluvión de comentarios completamente inapropiados que dejaron en la foto que publiqué ayer, me quedé realmente decepcionada porque yo estaba disfrutando de las fotos tan graciosas que me había hecho", empezó diciendo la actriz."Aunque pienses que es tu trabajo o incluso tu derecho a dejar tus pensamientos o juicios sin filtrar sobre mi cuerpo para que otros y yo los leamos, no lo es", expresó firmemente la intérprete.

Además, Rumer explicó que ese tipo de comentarios o actitudes podrían hacer mucho daño a las personas sobre las que se está hablando, pudiendo incluso provocarle diversos problemas o complejos: "La vergüenza corporal de cualquier tipo es algo que no toleraré", afirmó contundentemente.

Ahora, días después de la polémica sobre su cuerpo, la actriz ha decidido compartir más fotografías sobre sus vacaciones en la playa, en las que luce diversos tops y bikinis en los que demuestra a todos los que habían criticado su figura, que posee un cuerpo envidiable.

Rumer Willis ha limitado los comentarios de sus publicaciones, para que únicamente sean publicadas las opiniones positivas que sean autorizadas por la actriz, como el de la cantautora Shoshana Bean que escribió "Increíble", en la publicación de la actriz.

Sin duda, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, posee mucho talento y belleza, pero también mucho coraje para hacer frente a todos los que han intentado hundir su autoestima y fastidiar sus vacaciones, mediante su reafirmación en sentirse orgullosa de su aspecto físico.

