Chris Evans está pasando una cuarentena de lo más familiar junto a sus padres y su hermano Scott Evans y durante estos días ha decidido tomar un paso importante, al menos para él: abrirse una cuenta en Instagram. Poco después de hacerlo su cuenta fue hackeada y el actor que ha dado vida durante años a Capitán América parece que se arrepiente ya de haberse iniciado en esta red social.

Así se lo ha contado a Jimmy Fallon durante una entrevista en su programa en la que ha explicado los motivos que le llevaron a iniciarse en el mundo instagramil:

No sé qué me dio. No lo sé, supongo que cedí. Me siento como un anciano. Llego tardísimo a la fiesta. ¿Sabes qué? Tengo demasiadas fotos de mi perro. Parecía que se estaban desaprovechando en mi teléfono. Tenía que ponerlas en alguna parte".

Tras las risas provocadas por su comentario, explicó la verdadera razón. Quería organizar una recogida de fondos con el resto de protagonistas de 'Los Vengadores' en la que el ganador realizará una videollamada con los seis Vengadores originales en la que podrá preguntarles lo que quiera e incluso jugar a juegos de mesa. El actor ha indicado que todo lo recaudado se destinará a la lucha contra el coronavirus.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Seguro que te interesa:

Así podría volver Chris Evans como Capitán América al Universo Marvel