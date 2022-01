La foto con la que Gal Gadot parece responder a Joss Whedon

Josh Whedon vuelve a estar en el centro de la polémica al hablar de sus 'temas pendientes'. Y es que no son pocos los frentes que tiene abiertos, tanto de su paso por 'Buffy, cazavampiros' como de cuando cogió las riendas de 'Liga de la Justicia' tras la marcha de Zack Snyder. Ray Fisher y Gal Gadot, entre otros, se quejaron en su momento del trato recibido por el director.

Sobre las acusaciones de Gal, Whedon ha declarado ahora al New York Magazine: "Yo no amenazo a la gente. ¿Quién hace eso?", asegura, y deja caer: "El inglés no es su primer idioma... y yo tiendo a molestar con muchas florituras en mi discurso".

"Lo entendí perfectamente. Nunca volveré a trabajar con él y nunca recomendaría a mis compañeros de trabajo que lo hicieran", ha sido la respuesta de Gal Gadot tras las palabras de Whedon.

Pero por si no quedara lo suficientemente claro, la actriz de 'Wonder Woman' ha subido a su cuenta de Instagram en las últimas horas una foto que parece ir en consonancia con su mensaje.

Y es que con ella parece confirmar que Gadot ha pasado página, pues como en la foto, la vida le sonríe. En la imagen aparece de lo más feliz y elegante, y ha acompañado la publicación con un emoji de la nube. Desde luego, lo que deja claro con este post es que Whedon no es una de sus preocupaciones en la actualidad.

Seguro que te interesa:

El baile de Gal Gadot ('Wonder Woman') junto a su hija de 3 meses que nos ha enamorado