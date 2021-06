La foto de Katherine Schwarzenegger con un bebé en brazos que está siendo duramente criticada

La hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger, y el actor Chris Pratt se casaron hace dos años y acaban de celebrar su aniversario con tiernas dedicatorias de amor.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Lyla Maria, el pasado agosto, y según han contado en recientes entrevistas están muy agradecidos del tiempo que están pudiendo pasar en familia debido a las restricciones de la pandemia.

Katherine ya ha demostrado ser toda una madraza y así lo corroboraba su padre Arnold, quien confesó que su hija entra en pánico cada vez que sujeta al bebé.

Ahora Katherine está recibiendo críticas con algo relacionado con su hija. Y es que la joven reveló que ella y Pratt habían tomado la decisión de no mostrar la cara de su pequeña al público para respetar su privacidad, algo que consideran muy importante y que fue clave para Katherine mientras crecía con dos padres famosos.

Sin embargo, sus seguidores quedaron muy confusos recientemente cuando la hija de Schwarzenegger publicó una foto con un adorable bebé en gafas de sol; pero no se trataba de Lyla.

Según escribía junto al post, "cuando tu mejor amiga tiene un pequeño bollito que se lleva 6 meses con tu bebé, planeas su ropa conjuntada, sus fiestas, sus quedadas, sus deportes y su amistad para los siguientes 20 años. Te quiero MI MI! Mi pequeño koala de amor".

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de usuarios criticando su comportamiento, al decidir ocultar la cara de su hija durante todo este tiempo pero publicar la de otro bebé.

"¿Por qué no te sientes cómoda publicando la foto de tu hija pero te sientes completamente cómoda publicando la foto del bebé de tu amiga?", le increpaba uno.

"Sinceramente creo que es super extraño que subas los hijos de otra gente incluso con su permiso cuando no tienes fotos de tu propia hija", apunta otro.

"No pasa nada por hacer fotos del bebé de otros y "explotarlas" pero tu propia hija está fuera de los límites. Típico de las celebrities", se repetía también.

"Respeto tu decisión y de tu marido de no compartir fotos de vuestra hija para respetar su privacidad pero estás siendo muy hipócrita ahora mismo. Incluso aunque los padres te hayan permitido subir una foto del bebé, también deberías respetar su privacidad. No me importa si tu mejor amiga no es famosa es lo mismo", sentencia otra usuaria que ha recibido el apoyo de muchos.

