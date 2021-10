La foto de Jamie Dornan ('Cincuenta Sombras') volviendo al lugar donde trabajó mientras intentaba triunfar como actor

Jamie Dornan se ha labrado una gran carrera como actor desde que apareciese en la saga 'Cincuenta sombras', ya que desde entonces las oportunidades no le han faltado. De hecho su papel como Christian Grey se alargó con dos adaptaciones más de las novelas escritas por E.L. James, en las que volvió a regalarnos una gran interpretación.

Pero mucho antes de este ascenso meteórico Jamie Dornan tenía una vida muy diferente a la que está acostumbrado ahora, en la que se codea con grandes estrellas de Hollywood. Él mismo ha querido compartir cuáles fueron sus orígenes antes de convertirse en el actor que es hoy.

A través de su cuenta de Instagram, en la que llevaba desaparecido mucho tiempo, ha publicado una foto en la que comparte con sus seguidores dónde trabajaba mientras intentaba despegar su carrera como actor. Jamie era camarero en un pub cuando llegó a Londres que ahora ha vuelto a pisar tantos años después.

Junto a la imagen, Jamie recuerda parte de aquella etapa: "Hace 19 años dejé Belfast por Londres para conseguir 'algo'. Trabajé en este bar durante 6 meses antes de que muchas cosas me empezasen a suceder. No había vuelto desde entonces y hoy he regresado. Me he tomado una buena pinta, y sabe mejor cuando no la estás sirviendo tú".

El reencuentro de Dakota Johnson y Jamie Dornan que todos esperaban

Han pasado más de tres años desde que viéramos la última entrega de la saga de 'Cincuenta sombras' y desde entonces no habíamos visto juntos a Dakota Johnson ni a Jamie Dornan, los protagonistas de la franquicia de las novelas de E.L. James. La pareja tenía una química brutal en pantalla y los seguidores se quedaron prendados de su relación en las películas.

Pero esto terminó con la llegada del festival de cine de Telluride en el cual se volvían a encontrar y posaban juntos para las cámaras, mostrando la buena relación que ambos mantienen después de trabajar juntos tanto tiempo.

