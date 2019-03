La foto de Halle Berry en la que muchos creen haber visto a Robin Williams vivo

La foto que ha causado tantos comentarios proviene del rodaje de 'John Wick 3', y en ella podemos ver a Halle Berry abrazando a un hombre idéntico al Robin Williams que recordamos.

La foto de Halle Berry con Radioman | Gtres

Pero no, desafortunadamente no es Robin Williams, como te puedes imaginar. Es Radioman, Craig Schwartz, un famoso mendigo de Nueva York que siempre lleva una radio con él y al que le encanta hacerse fotos con los actores.

No es la primera vez que Radioman es confundido con Robin Williams. Jeff Bridges contó hace unos años que un día, cuando iba por Nueva York en el coche junto a su mujer, creyó haber visto a Robin Williams.

"Recuerdo mirar por la ventana y decirle, ¿ese no es Robin? ¿Es su fantasma o qué? Pero no, no era él". Bridges salió del coche y se acercó a Radioman: "Le abracé. Creo que sentí al espíritu de Robin cuando lo hice".

Cuando Robin Williams aún vivía, antes de su muerte en 2014, también conoció a Radioman en persona. Entablaron una relación de amistad y el actor le regaló una bicicleta.