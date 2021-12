La foto de Chris Hemsworth pelirrojo en su primera vez como actor: "Pensé que no volvería a trabajar"

El conocido actor Chris Hemsworth tuvo que ganarse la fama probando con varios proyectos y películas hasta que catapultó su carrera profesional con el papel de Thor, el Dios del Trueno del Universo de Marvel. Sin embargo, muchos no sabían cuál había sido el primer papel profesional de Chris hasta que el mismo actor ha compartido una imagen antigua en su Instagram y el público se ha quedado loco.

La estrella de Hollywood ha publicado una imagen de cuando interpretaba al Rey Arturo en la serie medieval de bajo presupuesto 'Guinevere Jones'. Chris también ha reflexionado sobre lo lejos que ha conseguido llegar cuando dice que es "divertido" cómo funciona la vida.

La serie australiana-canadiense se estrenó en 2002 y duró dos temporadas. "Throwback a mi primera actuación", escribe junto a la imagen de él como el Rey Arturo. Para interpretar a este personaje Chris tenía que llevar una peluca bastante más larga que la de Thor y de color rojo con una corona.

Chris comparte que en ese momento no estaba seguro de si la serie tendría un gran éxito o si volvería a trabajar como actor: "Cuando me puse esta preciosa peluca por primera vez, sabía que una de las dos cosas que iba a pasar era que me obligarían a dejarme crecer el pelo y a teñirlo de rojo o que no volvería a trabajar. Ninguna de las dos cosas fue cierta. La vida es así de divertida", escribe.

El post ha sido muy aplaudido por el público con miles de comentarios. Muchos de los fans no conocían la existencia de la serie ni de que hubiera sido el primer papel de Hemsworth por lo que un fan comenta: "¿Qué película es esta? ¡Ahora tengo que verla!. El hermano del actor, Luke Hemsworth, también ha bromeado en la sección de comentarios de la publicación: "Sin embargo, eres una mujer preciosa".

Después de 'Guinevere Jones' Chris participó en 'El club de la herradura' y en la serie australiana 'Home and Away'. Es evidente que el papel que le ha ascendido a la fama ha sido el de Thor en las películas de la franquicia de Marvel. De hecho uno de sus últimos proyectos, 'Thor: Love and Thunder' se estrenará el año que viene.

A principios de este año, Chris subió una foto de hace tiempo de él mismo y su coprotagonista Tom Hiddleston leyendo sus guiones para la primera película de Thor que se estrenó en 2011: "Este año se cumple el décimo aniversario de Thor, cuando dos chicos desconocidos recibieron las llaves del reino", escribió Chris en el pie de foto.

"Ha sido un viaje infernal y está claro que no hemos envejecido ni un día", broméo, asegurándose de etiquetar la cuenta de Tom.

