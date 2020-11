La fiesta de fin de rodaje de 'Matrix 4' con Keanu Reeves, bajo investigación por presuntamente reunir a 200 personas durante las restricciones de la pandemia

En un año complicado para la industria cinematográfica, 'Matrix 4' de las hermanas Wachowski y con Keanu Reeves, ha conseguido finalizar su rodaje en Alemania.

No obstante, su final no ha estado exento de polémica debido a la fiesta de despedida que supuestamente organizaron las directoras y que reunió a 200 personas entre reparto, equipo y allegados. La manera de conseguir burlar las restricciones por el coronavirus, según reportan medios como The Independent, fue fingir que aún se trataba de un rodaje y que incluso los actores fueron caracterizados.

Page Six apunta que Keanu Reeves fue uno de los asistentes junto a su novia Alexandra Grant, y que el "rodaje falso" incluía desde una pista de baile y un DJ hasta fuegos pirotécnicos.

Ahora el gobierno alemán está investigando el evento por violar potencialmente las normas de seguridad y restricciones sobre multitudes durante esta segunda ola en Europa.

El medio reporta también que los oficiales de la ciudad de Postdam están preparando vistas sobre lo ocurrido para discernir si realmente el rodaje fue una multitudinaria fiesta, aunque se asegura que pese a todo se tomaron muchas medidas de prevención y se realizaron pruebas a los asistentes.

