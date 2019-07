El tema familiar siempre ha sido uno de los motores principales de la saga 'Fast and Furious', y el spin-off 'Hobbs and Shaw' no iba a ser menos, incluso cobra aún más importancia al ser la base de las decisiones y motivos que impulsan a los personajes a actuar, como podemos ver en este featurette en exclusiva.

Luke Hobbs, interpretado por Dwayne Johnson, es un hombre estricto con un código moral inquebrantable, pero también es alguien que se separó de su familia hace más de 20 años por algo de lo que no quiere hablar. Su hija Samantha tiene una gran curiosidad por saber de ellos. La película llevara a Hobbs a sus orígenes y a enfrentarse a su pasado, haciendo las paces con sus cuatro hermanos Jonah, Kal, Timo, Mateo y su madre Sefina.

Deckard Shaw, personaje que da vida Jason Statham, también tiene problemas familiares. En el transcurso de cuatro películas, el elegante espía británico ha pasado de enemigo a ser un caso aparte, una transición peligrosa en muchas ocasiones.Gracias a 'Fast and Furious 8' pudimos ver el trasfondo del personaje más en profundidad. La relación de Deckard con su familia es más especial, podremos conocer a otro miembro más, su hermana Hattie, interpretada por Vannesa Kirby, una agente del MI6 con una importante misión dentro del filme.

Ya queda menos para ver a los dos protagonistas en la gran pantalla, viendo como revuelven sus propios problemas familiares a la vez que se encargan de pulir sus diferencias para poder enfrentarse a una amenaza que hace peligrar la seguridad mundial.

