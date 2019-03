Exclusiva: Visitamos el rodaje de ‘La Monja’ y te contamos todos sus secretos

19 de junio de 2017. Amanece en Bucarest y una furgoneta nos recoge para llevarnos al rodaje de la nueva película del Universo Expediente Warren. Sabiendo que la cinta dirigida por Corin Hardy está ambientada en una abadía, podríamos esperar que el vehículo nos estuviera dirigiendo a algún edificio religioso, pero como nos explicaron más tarde, en Rumanía no está permitido rodar en iglesias. ¿La solución? Construir una abadía dentro de una gran nave. Así es como se hace una cinta de terror a lo grande.

'La Monja' está ambientada en la década de los 50, y empieza en Philadelphia para trasladarse a una abadía de Rumanía donde una joven monja se suicida. Allí son enviados a investigar el Padre Burke, interpretado por el nominado al Oscar Demian Bichir, y la joven novicia Irene, a la que da vida Taissa Farmiga, que además es la hermana de Vera Farmiga, una vieja conocida para la saga al ser Lorraine Warren en la ficción.

¿Quién es esta joven monja? | Warner Bros.

¿Cómo es la relación entre el Padre Burke y la Hermana Irene?

Según nos contó la propia Taissa Farmiga "ella aprende a confiar en él porque es inherentemente un buen hombre, muy devoto y muy comprometido". Además pronto ve en él "el mejor modelo a seguir, es en cierto modo es un padre y un amigo" dado que siente la falta de una figura paternalista. Irene, sigue contándonos la actriz "no recibió apoyo por parte de sus padres en su infancia cuando tenía esas visiones extrañas que no entendía". ¿De qué visiones habla? Muy pronto lo descubriréis…​

La misión de los protagonistas en la abadía de Rumanía

El equipo se encuentra en este momento en la última semana de rodaje y Demian Bichir lo define como "un viaje fascinante. El rodaje ha sido muy intenso". El Padre Burke, su personaje, es enviado a ese lugar con la Hermana Irene porque tiene un pasado como cazador de demonios. "Su vida no ha sido fácil, ha vivido como un Soldado de Dios", explica el actor.

Demian Bichir en 'La Monja' | Warner Bros.

¿Qué conexión tiene el Padre Burke con 'Expediente Warren'?

Al formularle esta pregunta a Damien Bichir nos contesta que "no tengo ni idea de cómo puede estar relacionado mi personaje con las otras películas, pero estoy seguro de que lo está, de alguna manera, y eso sólo lo saben sus creadores". Bichir confiesa que no es un gran fan de las películas de terror, "no me gusta pagar para pasar miedo, y aún no sé de si quiero ver la película terminada".

¿Es 'La Monja' la película más grande del Universo 'Expediente Warren'?

Charlamos con Corin Hardy, director de 'La Monja', que confirma que la cinta es un proyecto "a mayor escala de lo que se ha hecho antes, con muchas más localizaciones y más acción". El cineasta añade que encontrar los lugares que quería para su película no ha sido fácil, aunque para crear la abadía ha contado con el excelente trabajo de la diseñadora de producción Jennifer Spence. "Ella ha hecho mis sueños realidad construyendo las tumbas, la iglesia...". Para Hardy era su primera película de estudio, y define la experiencia cómo "muy cómoda, he vivido un verdadero proceso de colaboración".

¿Quieres conocer más datos sobre el rodaje del nuevo fenómeno del cine de terror? Permanece atento a Se Estrena...