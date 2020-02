Se esclarece la trágica muerte de la especialista de 'Deadpool 2'

En el cine no todo sale bien a la primera, y sobre todo cuando se trata de películas de acción. Por eso mismo, una de las especialistas de 'Deadpool 2' Sj Harris tuvo que repetir una secuencia en cuatro ocasiones, pero el final no fue el esperado. La joven falleció en el acto al perder el control sobre la moto y chocar contra una ventana de cristal.

El diario The Hollywood Reporter consiguió contactar con algunos especialistas para tener más información sobre el trágico suceso. Uno de ellos, Conrad Palmisano, aseguró que Dj Harris era una piloto de carreras de motociclismo muy buena, pero no era especialista en películas de acción. "Solía conducir motos de 300cc. La moto con la que tuvo el accidente era de 900cc, mucho más grande y con más potencia", aclaró en su entrevista.

Otro de los expertos explicó que la muerte se podría haber evitado, ya que era una chica a la que le encantaba correr pero eso queda lejos de enfrentar una escena de una película de acción. "No tenía ni la experiencia ni las habilidades para el trabajo que le ofrecieron".

Un problema añadido es que la motociclista no llevaba casco en el momento en que se produjo el accidente, y el motivo puede ser que el personaje, Domino, no lo lleva tampoco en la película. Esto ha hecho saltar aún más las alarmas y muchos especialistas ya han preguntado si no habría posibilidad de crear cascos con pelo ya que, según ellos, una producción que invierte en el set lo habría hecho.

Y es que, muchos de estos especialistas temen que el motivo por el que fue seleccionada para el papel se debe sobre todo al parecido con la actriz a la que tenía que doblar, Zazie Beetz: "No era una especialista, era una piloto. Aparentemente la contrataron porque su color de piel era como el de la actriz".