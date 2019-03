Las escenas de 'Bohemian Rhapsody' que han sido eliminadas por la censura en China

Uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, 'Bohemian Rhapsody', acaba de estrenarse en China. Pero lo ha hecho tras pasar por la censura, por lo que los espectadores del país verán una versión algo distinta de la película protagonizada por Freddie Mercury.

El cineasta chino Fan Popo, en unas declaraciones a CNN, ha contado cuáles son las escenas eliminadas. Hay un total de 6, y entre ellas hay dos particularmente claves para la narración de la cinta: el momento en que Freddie Mercury rompe con Mary Austin y ésta le dice que no es bisexual, sino gay, y la grabación del videoclip 'I want to break free'.

Además ha sido eliminada la escena de la actuación en Top of the Pops, algunos planos de besos de Freddie Mercury con sus amantes.

Fan Popo ha explicado asimismo que "más que homofóbicos, creo que los censores chinos son sexofóbicos. Son la gente más conservadora de China, y probablemente por eso les cogieron para hacer ese trabajo".

