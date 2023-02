Cecilia Freire ('La chica de nieve') nos desvela la intención real de Iris en ESA impactante escena final

La ficción protagonizada por Milena Smit y José Coronado, 'La chica de nieve', ha alcanzado el número 1 de Netflix como lo más visto a nivel mundial y poco más de una semana después de su estreno en Objetivo TV hemos tenido la oportunidad de entrevistar a dos de sus personajes: Cecilia Freire y Julián Villagrán.

Los actores interpretan a Iris y Santiago, los secuestradores de Amaya, la hija de Ana y Álvaro. Según avanza la serie, la niña va creciendo en un entorno lejos de sus padres y con el tiempo acaba olvidándolos. En el último capítulo vemos como la investigación de Miren (Milena Smit) entorpece esta vida ficticia y acaba descubriendo que Iris tiene a la niña secuestrada desde hace años, lo que la obliga a huir de la casa de forma repentina por carretera con una furgoneta y con Amaya a su lado.

Al verse perseguida por la periodista, Iris decide que ha llegado su final, se quita el cinturón y conduce en dirección a un barranco, provocando así su muerte. Amaya sobrevive, aunque con muchas secuelas que la acompañarán el resto de sus días.

Tras esta impactante escena, son muchas las personas que se han preguntado si la intención de Iris era suicidarse junto a la pequeña Amaya o sabía que ella sobreviviría a ese fatal accidente, ya que en la escena vemos que no le quitó el cinturón. Ahora, la actriz ha respondido a esta incógnita: "Yo creo que ella piensa que juntas hasta la muerte, creo que se la quiere llevar por delante".

"Me parece un amor tan asfixiante, tan sobreprotector... Creo que hay un momento que Iris no concibe la vida sin su hija y no concibe que su hija siga viviendo sin ella", dice Cecilia Freire. "Hay un interrogante que es que no le quita el cinturón de seguridad y ella sí se lo quita. Pero la última mirada final es una mirada de despedida". sentencia.

Sinopsis de 'La chica de nieve'

La ficción sigue a Miren, el personaje de Milena Smit, una estudiante de Periodismo en prácticas que se mete de lleno en la investigación de la desaparición de una niña el día de la cabalgata de Reyes de 2010. Tutelada por su profesor, al que da vida José Coronado, Miren no abandona este caso con el paso de los años, ante la imposibilidad por parte de la policía de dar con el secuestrador.

Milena Smit y José Coronado en 'La chica de nieve' | Netflix

Además, la protagonista debe lidiar con un duro trauma que la sigue desde antes de la investigación. El reparto lo completan Aixa Villagrán (Inspectora Millán), Tristán Ulloa (David Luque), Loreto Mauleón (Ana, la madre de Amaya) o Raúl Prieto (Álvaro, el padre de Amaya), entre otros.