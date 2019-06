La enigmática imagen de SpiderMan que nadie consigue descifrar

Todo empezó con la publicación de un póster de SpiderMan en que una telaraña formaba el número 4. Las especulaciones corrieron como la pólvora y cobró mucha fuerza la teoría de una continuación de la saga de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

Otra de las posibilidades que más ruido ha tenido es un crossover entre el Hombre Araña y los 4 Fantásticos, ahora que los derechos han vuelto a Marvel.

Después, el artista Alex Ross encendió la mecha al publicar una ilustración de la versión de Maguire junto a Mary Jane.

No obstante todas estas teorías han sido descartadas por el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, que hizo ver que había un nuevo póster del mismo diseño utilizando un 3, haciendo ver que es una especie de cuenta atrás.

"Espera, ¡¿entonces no es un crossover de SpiderMan y los Cuatro Fantásticos?! ¿Me estás diciendo que no es una adaptación al cómic de Spider-Man 4?! Os lo dije, ¡esta no la veréis venir!".

Parece que habrá que esperar a que termine la cuenta atrás para descubrir el gran anuncio de Marvel con el superhéroe arácnido.

