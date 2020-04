"Shhh, silencio, tengo levadura de masa madre subiendo", le dice Jake Gyllenhaal entre risas a Stephen Colbert en su última entrevista para el programa.

"Necesita descansar, está descansando". El presentador le pregunta entre risas que si es que él también ha sucumbido a la locura de la masa madre.

"A medida que me ha crecido el pelo y me he ido introduciendo en el mundo hipster, me he enamorado del pan de masa madre", termina diciendo el actor.

Jake Gyllenhaal, al que vimos por última vez en el cine en 'SpiderMan: Lejos de casa', ha explicado que no está solo en esta nueva aventura, y que le está ayudando un amigo panadero que tiene en San Francisco.

Desde luego Jake Gyllenhaal no es el único que está volviéndose loco con la levadura en estos días, ¿qué pensará su ahora mejor amigo Tom Holland?. Aquí tienes la entrevista completa, ¡no tiene desperdicio!

