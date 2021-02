"Mis hermosos bebés son adolescentes": La emoción de Jennifer Lopez en el 13 cumpleaños de sus gemelos

Jennifer López y Marc Anthony se casaron en secreto en el año 2004, cuatro años después la pareja anunciaban que iban a tener gemelos. Unos preciosos niños que vinieron al mundo el 22 de febrero de 2008.

Ahora, Emme Maribel y Maximilian David acaban de cumplir 13 años y su madre ha querido felicitarlos públicamente a través de su cuenta de Instagram con un precioso mensaje: "¡Mis hermosos bebés son adolescentes hoy!", escribe junto a un vídeo donde vemos que le lleva el desayuno a la cama.

"¡¡DIOS MÍO!! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa ventisca salieron dos cocos perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñaron el verdadero significado del amor. Ha sido el viaje más mágico lleno de aventura y alegría desde entonces... Estoy sintiendo tantas emociones esta mañana... tan emocionada hoy... tan orgulloso y feliz y con el corazón roto que no puedo sentir el tiempo. A mis dos almas cariñosas, sensibles y especiales... que sé que cambiarán y reorganizarán el mundo de una manera única... tu mamá te ama más allá de la eternidad... y siempre jamás...", dice orgullosa.

Además, Jennifer ha publicado un vídeo con varias fotos de sus hijos desde que nacieron: "Escribí esta canción 'One Step at a Time' cuando los gemelos tenían seis semanas... Max ya estaba tratando de acurrucarse y levantarse de su silla... Yo estaba como "¿a dónde vas pequeña? ¿A dónde vas corriendo? ¡Todo lo que podía pensar era antes de darme cuenta que estarían corriendo, y ya iba muy rápido y quería que todo se ralentizara! Jajaja. Y lo siguiente que supe... boom … 13".

"Gracias @jlotruelove_ por el hermoso video y a todos los #JLovers por el amor de cumpleaños para Emme y Max !! He estado viendo tus videos todo el día con Emme y Max sonriendo, llorando, riendo y pasando el mejor momento... ¡¡te amamos !!", termina diciendo.

