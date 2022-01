Emma Watson quedó muy "afectada" por las palabras de Rupert Grint en la reunión de 'Harry Potter'

La reunión de 'Harry Potter' trajo consigo multitud de anécdotas desconocidas para el gran público como el accidente, con costillas rotas incluidas, del director Mike Newell al pelearse de broma con James Phelps (Fred Weasly). Pero también revelaciones más serias sobre cómo les abrumó la fama a los protagonistas, que entonces eran niños.

"La fama nos golpeó a lo grande. Nadie tuvo que convencerme para llevarlo a cabo. Los fans realmente querían que tuviera éxito y todos realmente nos respaldamos mutuamente", confesó Emma Watson en el especial de HBO Max. "Tuve sentimientos similares a los de Emma. Pero realmente nunca hablamos de eso, supongo que simplemente lo estábamos viviendo a nuestro propio ritmo, y estábamos viviendo el presente en ese momento. No se nos ocurrió que probablemente todos estábamos teniendo sentimientos similares", dijo Rupert Grint en la misma escena. Tienes más detalles en el vídeo.

Ahora, tras unas semanas en las que se ha desgranado al máximo incluso desvelando errores en el montaje, Emma Watson ha repasado los momentos más emotivos del reencuentro. "Fue emotivo y también intenso tener un momento tan íntimo y tan seguido de cerca", ha confesado la actriz de 31 años.

Emma Watson y Rupert Grint en 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' | HBO Max

Sin embargo, para ella, el momento más sensible de toda la reunión fue en una escena compartida con Rupert Grint. "Ese fue el momento más emotivo para mí. Cuando Rupert dice cosas, realmente las dice en serio. Me dejó muy afectada con lo vulnerable y amable que estaba decidiendo ser tan públicamente", afirmó la intérprete de Hermione Granger para Vogue. En dicha escena ambos reflexionan sobre haber crecido juntos y pactan seguir siendo una familia sean cuales sean las circunstancias.

Asimismo, Emma Watson también tuvo palabras de agradecimiento para Tom Felton o Daniel Radcliffe: "De manera similar, para Dan, realmente me conmovió lo reflexivo que había sido a lo largo de los años".

"No estamos en un chat de grupo pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija Wednesday y me muero. Dan y yo generalmente tratamos de calmar los nervios del otro", confesó la actriz británica.

