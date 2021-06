Elizabeth Hurley aparece espectacular a los 56 años con este vestido transparente y sin ropa interior

Elizabeth Hurley es uno de los rostros más populares del Reino Unido donde es toda una celebridad tras darse a conocer en los años 90 como la novia de Hugh Grant. La actriz acaba de cumplir 56 años pero nadie diría que está a solo cuatro años de los 60 a judgar por su apariencia.

Y es que el tiempo no pasa Elizabeth quien cada día está más bella y espectacular. Hurley es consciente de su belleza y no duda en mostrarla siempre que puede. Así, solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para ver las múltiples fotos de la intérprete en bañador o en bikini luciendo palmito, independientemente de la estación que sea.

Ahora, Elizabeth Hurley ha subido varias fotos a su cuenta personal de Instagram con un vestido que no ha pasado desapercibido para nadie. Un impresionante diseño de Versace con transparencias que la inglesa ha decidido llevar sin ropa interior ya que al ser de una tela muy delicada se notarían las costuras en la prenda.

Otro vestido de Versace fue el que le dio la fama

Casualmente fue con otro vestido de Versace con el que Elizabeth Hurley alcanzó la fama internacional de la forma más inesperada. La actriz acudió al estreno de la película de su entonces pareja, Hugh Grant, 'Cuatro bodas y un funeral' con un vestido de la firma italiana negro que tenía unas aberturas a los lado con imperdibles dorados y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Un vestido que fue la sensación en todo el mundo e hizo a Hurley famosa de la noche a la mañana. Aunque, la elección del estilismo no fue algo premeditado sino más bien la única opción (o casi) que le quedó a la actriz.

Así, Hugh Gran confesaba hace años a la BBC que casi ninguna firma quiso dejarle un vestido ya que era muy poco conocida por aquel entonces: "Pobre Elizabeth llamó a algunos de los mejores diseñadores y todos dijeron: "No, ¿quién eres tú?" o "No, no te prestamos nada".

"Entonces Versace dijo: "Sí, te prestamos un vestido", y solo enviaron el vestido de los imperdibles. "Así que se lo puso y yo arqueé las cejas un poco y nos pusimos en marcha", recordaba el actor.

Además, ella habló sobre este momento que marcó su vida asegurando que fue demasiado para ella: "No estaba preparada para lo que sucedió esa noche", decía. "Necesitaba con urgencia encontrar un vestido para el estreno de Hugh, y en esos días no tenía ni idea de moda".

"Recuerdo que fui a una oficina donde literalmente sacaron un vestido de una bolsa de plástico blanca. Me lo llevé a casa y me peiné y maquillé por mi cuenta, luchando contra Hugh por el espejo, que ni siquiera era de cuerpo entero, en nuestro pequeño apartamento de una habitación", decía.

"Todo fue muy poco glamoroso en comparación con cómo se hacen las cosas en estos días", terminaba.

