ESTRENO EL 11 DE AGOSTO

Paul Walker era uno de los personajes más queridos de la saga Fast and Furious y sacudió al mundo al morir en un accidente de coche en 2013. Desde el trágico suceso, los fans del universo de las carreras de coches no han superado la muerte del joven actor. Miles han sido las muestras de afecto que se han expresado para conmemorar a Walker. Ahora, el documental 'I am Paul Walker' muestra las emotivas imágenes nunca antes vistas del intérprete, que te aseguramos te harán llorar.