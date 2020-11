"Me temblaban las manos": La tensa escena de Margot Robbie en 'El lobo de Wall Street' por la que se tuvo que tomar tres chupitos de tequila para hacerla

Hace ya siete años que Margot Robbie grabó junto a Leonardo DiCaprio la famosa película 'El lobo de Wall Street' que tanto dio que hablar. Dirigida por Martin Scorsese e inspirada en el corredor de bolsa Jordan Belfort, Robbie daba vida a Naomi Lapaglia, la amante y después esposa del protagonista.

La oscarizada película fue todo un éxito en taquilla, pero para la actriz no fue tan fácil. En numerosas ocasiones los actores han hablado de difíciles escenas y experiencias no tan buenas detrás de la cámara y en este caso Margot ha querido revelar en una entrevista para el New York Times la tensa escena que le tocó.

"Fui a trabajar esa mañana y esta temblando, asustada, pensaba 'no puedo hacer esto'", revelaba. Además dió un pequeño "consejo": "Actuando 101: tres tragos de tequila y estarás bien".

