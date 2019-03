El inesperado tráiler de 'Deadpool' en su vuelta a los cines por Navidad

Una de las grandes características de 'Deadpool' es su forma de ser tan genuina marcada por su peculiar lenguaje en el que los insultos y la ironía no pueden faltar. Por ello, las películas del superhérore de Marvel están calificadas para mayores de 18 años.

Debido a su gran éxito, desde hace mucho tiempo se está pensando en hacer una versión más accesible para el público joven. Algo que la productora ya ha conseguido con la vuelta al cine de Deadpool 2 por Navidad llamada 'Érase una vez Deadpool' y que podrán ver todos aquellos mayores de 13 años.

Uno de los grandes motivos por los que esta idea se ha llevado a cabo es porque por cada entrada vendida en los cines se donará 1 dólar a la asociación Fudge Cancer: "Fox lleva pidiendo una versión PG-13 de Deadpool desde el inicio de las negociaciones, en 2006. He dicho que no desde 2006. Ahora, esta vez, he dicho que sí con dos condiciones. Primero, que una parte de los ingresos vayan a la caridad, explica Ryan Reynols.

Aunque lo más simpático de todo es el segundo motivo que está relacionado con el inesperado tráiler con el que se ha anunciado la noticia: "Segundo, quería secuestrar a Fred Savage".

Y es que en este avance vemos al superhéroe recreando una de las escenas más icónicas del cine cuando Peter Falk lee la historia de 'La princesa prometida' a su nieto, interpretado por Fred Savage.